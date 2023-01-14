Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi

Ülke genelinde bugün 11.00-17.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor.

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14/01/2023

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Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi

Ülke genelinde bugün 11.00-17.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızası nedeniyle 11.00-17.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesintiye gidilecek.

Aynı gerekçeyle dün de 16.00-22.00 saatleri arasında kesinti yapılmıştı. 

 

14/01/2023 11:30
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TAGS: elektrik kesintisi
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