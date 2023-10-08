Ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

07-08 Ekim 2023 tarihleri, 20:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 14 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2455 araç sürücüsü kontrol edildi ve 165’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 54’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 469 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 86 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2200 araç sürücüsü kontrol edildi ve 80’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 60’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 405 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 35 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3378 araç sürücüsü kontrol edildi ve 154’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 97’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, 4’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 563 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 101 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

(1) ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

(2) Gemikonağı’nda kontrol maksatlı durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı ve 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 348 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 2’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 54 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi ve 74’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 130 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 10 araç ise trafikten men edilmiştir.