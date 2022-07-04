Ülke genelinde kesinti yapılıyor

Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler yeniden başladı.

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04/07/2022

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Ülke genelinde kesinti yapılıyor

Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler yeniden başladı. KIB-TEK  ülke genelinde dönüşümlü, 2’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Ayrıca KIB-TEK açıklamasında 2'şer saat kesinti yapılacağı duyrulsada bazı yerlerde kesinti 3 - 4 saati buluyor.

KIBTEK’in açıklaması şöyle:

*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz,
04.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştı

04/07/2022 11:04
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TAGS: elektrik kesintisi
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