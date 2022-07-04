Ülke genelinde kesinti yapılıyor
Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler yeniden başladı.
04/07/2022
Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler yeniden başladı. KIB-TEK ülke genelinde dönüşümlü, 2’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Ayrıca KIB-TEK açıklamasında 2'şer saat kesinti yapılacağı duyrulsada bazı yerlerde kesinti 3 - 4 saati buluyor.
KIBTEK’in açıklaması şöyle:
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz,
04.07.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştı