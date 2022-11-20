Nöbetçi Eczaneler - 20 Kasım 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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20/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler - 20 Kasım 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ

CANEŞ ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 

GALEN ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

ORHAN BERKE ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

EMİN ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

TÖREN ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

 

TURGAY PARALI ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

EMİR ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Dilekkaya Lefkoşa

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

 

GÜRSEL ECZANESİ

20.11.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

20/11/2022 08:32
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