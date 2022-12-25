Ülke genelinde seçime katılım oranı saat 15.00 itibarı ile yüzde 50.16
25/12/2022
Ülke genelinde Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 50.16 olarak açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, saat 15.00 itibarı ile ilçelere göre katılım oranları; Lefkoşa’da yüzde 48.47, Gazimağusa’da yüzde 45.26, Girne’de yüzde 44.50, Güzelyurt’ta yüzde 51.40, İskele’de yüzde 52.80, Lefke’de yüzde 58.50 olarak hesaplandı.
Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 5
Ülke genelinde Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 50.16 olarak açıklandı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, saat 15.00 itibarı ile ilçelere göre katılım oranları; Lefkoşa’da yüzde 48.47, Gazimağusa’da yüzde 45.26, Girne’de yüzde 44.50, Güzelyurt’ta yüzde 51.40, İskele’de yüzde 52.80, Lefke’de yüzde 58.50 olarak hesaplandı.
Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 50.16 oldu.