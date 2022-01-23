Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 58.23

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23/01/2022

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Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 58.23

KKTC halkı bugün sandık başına gitti…

Kıbrıs Türk halkı Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere vatandaşlar saat 18.00’e kadar oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 58.23 olduğunu açıkladı.

Şefik, seçime katılım oranının;

Lefkoşa’da % 60.07 , Mağusa % 54,40, Girne % 52.20, Güzelyurt % 58.30 , İskele % 62.24 ve Lefke’de ise % 62.18 olduğunu söyledi.

23/01/2022 19:34
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