Ülke genelinde trafik denetimleri…

Yağmurlu havaya rağmen dün ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 251 araç sürücüsü rapor, 22 araç trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 1446 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde sürücülerin 71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 40’ı trafik ışıklarına riayetsizlik, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 83’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.