Ülke genelinde trafik denetimleri…

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31/10/2024

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Ülke genelinde trafik denetimleri…

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 305 araç sürücüsü rapor edildi, 17 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bin 738 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, “141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 31’i trafik ışıklarına uymamak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak,  3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması ve 78’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

31/10/2024 13:37
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