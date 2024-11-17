Ülke genelinde trafik denetimleri: Bir günde 296 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, bin 723 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 296 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 39 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“135’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 30’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 5’i elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak ve 73’ü diğer trafik suçları.”