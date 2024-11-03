Ülke genelinde trafik denetimleri devam ediyor…

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 308 araç sürücüsü rapor edildi, 20 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bin 851 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü trafik ışıklarına uymamak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, ve 75’i diğer trafik suçlarından” rapor edildi.