Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi

Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki denetimlerinde 2 bin 72 sürücü kontrol edilirken, 339 sürücü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı. 37 aracı trafikten men eden polis ekipleri, iki sürücüyü de tutukladı.

Polis bültenine göre, rapor edilen trafik suçlarında ilk sırayı 108 ile “yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak” aldı.

102 sürücü, sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edilirken, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, biri tehlikeli sürüş yapmaktan ve 77’si de diğer trafik suçlarından cezaya çarptırıldı.