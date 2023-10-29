Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre;

"28.10.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1921 araç sürücüsü kontrol edildi ve 213’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 55’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 40 araç ise trafikten men edildi."