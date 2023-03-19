Ülke genelinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Ülke genelinde kötü hava koşulları sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor. Birçok bölgede dolu yağışı meydana geldi.

Yollarda biriken sular, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu.

Sağanak yağış sebebiyle bazı yollar sular altında kalırken araç sürücüleri su dolu yollardan geçmekte zorluk yaşadı.

Yağmur ve dolu yağışı ada genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşlar tatarından kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgili gördü.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 11.00’den 17.00’ye kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Fotoğraflar Akdoğan bölgesi...

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19/03/2023 13:01