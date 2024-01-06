Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 26 Alkollü Sürücü Rapor Edildi…

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde, dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 2,130 araç sürücüsü incelendi. Bu denetimler sonucunda, 192 sürücü yasal hız sınırını aştığı için, 26 sürücü alkollü bir şekilde araç kullanmaktan, 3 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, 2 sürücü tehlikeli sürüşler yapmaktan, 95 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 13 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 108 sürücü diğer trafik suçlarından dolayı olmak üzere toplam 442 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç trafikten men edildi.

Bu habere tepkiniz:

