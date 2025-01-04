Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/01/2025

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 342 sürücü rapor edildi

 

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 342 sürücü rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 41 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların L/şa-G/ne Anayolunu kullanması, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 60’ı diğer trafik suçları.”

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs, trafik
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.