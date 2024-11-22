Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 417 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 157 araç sürücüsünün 417'si rapor edilirken, 44'ü trafikten men edildi.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 13’ü elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 130’u diğer trafik suçları.”