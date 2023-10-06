Ülke puanı sıralaması güncellendi

Avrupa kupalarında ikinci hafta geride kaldı. Temsilcilerimiz haftayı 2 galibiyet ve bir yenilgiyle tamamladı.

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06/10/2023

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Ülke puanı sıralaması güncellendi

Avrupa kupalarında ikinci hafta geride kaldı. Temsilcilerimiz haftayı 2 galibiyet ve bir yenilgiyle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 yendi. Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş 2-0 önde olduğu maçta Rosier'in kırmızı kart görmesinin ardından 3-2 mağlup oldu. 

Spartak Trnava ile karşılaşan Fenerbahçe ise Slovakya'dan 2-1'lik skorla döndü. 

Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri ülke puanını toplamda 1 puan artırdı. Türkiye, 9. sıradaki yeri sağlamlaştırma yolunda önemli bir haftayı geride bıraktı. 

Bir üst sırada yer alan Belçika aradaki farkı biraz açtı. 10. sıradaki İskoçya ise haftayı 0.2 puanla tamamladı. 

8. Belçika 40.400 (+1.2)
9. Türkiye 34.850 (+1.0)
10. İskoçya 32.250 (+0.2) 

06/10/2023 13:04
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