Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
UEFA Ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe’nin Lille beraberliği sonrası güncellendi. Avrupa kupalarında yoluna devam eden Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sebebiyle son durum yakından takip ediliyor. Sıralamada İngiltere zirvede bulunurken Türkiye ise Çek Cumhuriyeti, Norveç, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerle rekabet ediyor. Peki Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, ülke puanı sıralamasında son durum…
16/08/2024
Ülke puanı, Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki ediyor. 2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın takipçisi Çek Cumhuriyeti olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti, sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. İşte, güncel
TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.
Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.
Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta. İşte, ülke puanı sıralaması;
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.950
6- HOLLANDA - 554.566
7- PORTEKİZ - 49.516
8 - BELÇİKA - 43.400
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350
10- TÜRKİYE - 35.300
11- NORVEÇ 30.750
12- İSRAİL - 29.875
13 - AVUSTURYA - 29.100
14- DANİMARKA - 28.700
15- YUNANİSTAN - 28.250