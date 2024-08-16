Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Ülke puanı, Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki ediyor. 2023-24 sezonunda yakalanan çıkışla birlikte Türkiye, 3 basamak yükselerek rakiplerine bir adım daha yaklaşmıştı. Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın takipçisi Çek Cumhuriyeti olurken Çekler, yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele ediyor. Alınan sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti, sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. İşte, güncel



TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?



2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.



Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.



Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ise 9. basamakta. İşte, ülke puanı sıralaması;



1- İNGİLTERE - 89.160



2-İTALYA - 79.106



3- İSPANYA - 73.989



4-ALMANYA - 71.660



5- FRANSA - 57.950



6- HOLLANDA - 554.566



7- PORTEKİZ - 49.516



8 - BELÇİKA - 43.400



9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350



10- TÜRKİYE - 35.300



11- NORVEÇ 30.750



12- İSRAİL - 29.875



13 - AVUSTURYA - 29.100



14- DANİMARKA - 28.700



15- YUNANİSTAN - 28.250

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