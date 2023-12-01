Ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

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01/12/2023

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Ülke puanında son durum


UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise rakiplerine farklı mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından oluşan güncel UEFA ülke puanı sıralaması:


1- İngiltere | 97.428

2- İspanya | 84.489

3- İtalya | 80.141

4- Almanya | 79.195

5- Hollanda | 59.300

6- Fransa | 58.831

7- Portekiz | 50.982

8- Belçika | 44.000

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.650

11- İsviçre | 31.775

12- Avusturya | 31.600

01/12/2023 09:24
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TAGS: uefa, puan,
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