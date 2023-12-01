Ülke puanında son durum
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
01/12/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise rakiplerine farklı mağlup oldu.
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından oluşan güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
1- İngiltere | 97.428
2- İspanya | 84.489
3- İtalya | 80.141
4- Almanya | 79.195
5- Hollanda | 59.300
6- Fransa | 58.831
7- Portekiz | 50.982
8- Belçika | 44.000
9- TÜRKİYE | 35,600
10- İskoçya | 33.650
11- İsviçre | 31.775
12- Avusturya | 31.600