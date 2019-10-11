Ülke tanıtımı için dijital medya reklamlarına ağırlık verildi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra’da temaslarda bulunuyor. Üstel, İngiltere’deki tur operatörleri ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek ülke turizminin İngiltere bacağını güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.

Ülke turizmin yaşadığı sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, tur operatörlerinin görüşleri de ele alındı. Özellikle ulaşımdaki sıkıntılara değinen turizmciler, geçmiş yıllarda tanıtım ve pazarlamanın ihmal edildiğine vurgu yaptılar. Tur operatörleri ayrıca yeni bir hava yolu şirketi kurulmasının da şart olduğuna dikkat çektiler.

ÜSTEL: “6 İLÇEYİ AYRI AYRI TANITACAĞIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, uçuş maliyetlerinin yüksek oluşunun farkında olduklarını, bunun aşağıya çekilmesi için Ankara’da bir takım girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Larnaka Havalimanı’nı kullanarak ülkeye gelen turistlerin de olduğunu dile getiren Üstel, Larnaka’dan ülkemize gelen turistler Rumların propagandasına maruz kaldıklarını belirtti.

Kurulması muhtemel havayolunun kamu-özel ortaklığı ile yapılması ve İngiltere’de bulunan iş adamlarının bu oluşumda yer alması gerektiğini dile getiren Üstel, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Bu yıl özellikle İngiltere pazarında dijital medya ve sosyal medya reklamlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Üstel, bakanlığın web sitesinin yenilendiğini, en önemlisi İngiltere’de en çok okunan 50 gazetelerin İnternet sitelerine reklamlar verdiklerini vurguladı. Bu reklamların 2020 nisan ayına kadar devam edeceğini dile getiren Üstel, 2020 yılında bunun meyvesini alacaklarını ifade etti.

Ulaşım, tanıtım ve reklam alanında atılan bu adımlar sayesinde 2020 yılında turizm sektörünün rahatlayacağını söyleyen Üstel, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ın 6 ilçesini de ayrı ayrı tanıtacaklarını da dile getirdi.

İngiltere’den gelen uçakların eskiden olduğu gibi uçak değiştirmeden adaya gelmesi için girişimlerinin sürdüğünü söyleyen Üstel, yolcuların daha kısa sürede adaya gelebilmeleri için bu durumun önemli olduğunu ifade etti.

Tur operatörleri ile yapılan görüşmenin ardından Kıbrıslı Türk iş insanlarına yönelik resepsiyon veren Üstel, ülke ekonomisine büyük katkıları buluna turizm sektörüne herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini de söyledi.

11/10/2019 13:46