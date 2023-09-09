Ülke Yasa Dışı İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Gazimağusa’da hırsızlık

Ayrıca, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofis içerisinde bir şahıs tarafında masa üzerinde unutulan cep telefonun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Akdeniz’de “İndigo Eko Kamp” isimli kamp alanı içerisine izinsiz girilerek, alandaki kamp çadırının çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.Ö.(E-17), A.Ş.(E-21), A.H.K.(E-20) ve Y.K.(E-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da gümrüksüz mal tasarrufu

Öte yandan Gazimağusa’da S.A.’ya (E-65) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, 20 kilo ceviz, 15 kilo fıstık, 10 kilo badem, 20 kilo kaju ve 1 kilo ayçiçeğini GKRY Bölgesinden KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ederek tasarruf ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.