Ülke yöneticileri ülke gerçeklerinden bu kadar kopuk olmamalı

Uzun zamandan beridir vatandaşlarımız, yeni sınır kapılarının açılmasını talep ediyor. Özellikle de Lefkoşa bölgesinde, Metehan Sınır Kapısı’nın yükünü hafifletmek için. Çünkü buradaki yoğunluk, sıkışıklık artık dayanılacak gibi değil... Tabii ki başka bölgelerde de sınır kapılarının açılması isteniyor.

Doğruyu söylemek gerekirse, bunu pek dile getirmeseler bile, her iki taraftaki yönetimler kapı açmaya sıcak bakmıyor. Bunu anlayabilmek zor değil, demeçlere ve birbirlerine kabul etmesin diye sundukları önerilere bakın, anlarsınız...

Tabii ki son dönemlerde halktan gelen talep yüksek sesle ve tepkiyle olunca, yöneticiler bu konuda çalışma yapmaya veya yapıyor gibi davranmaya başladı. Bana göre bu çalışmalar sonunda bir şekilde yeni bir kapı açılacak. Pek istekli olmasalar da açacaklar.

Birçok ülke yöneticisi, Kıbrıs sorununa bakış açısına paralel yeni kapı açılmasını istemiyor ama bunu söyleyemiyor, çünkü bunun kendilerine oy kaybettireceğini düşünüyorlar, inanmasalar da sorduğunuzda popülist davranıp “açılmalıdır” diyorlar. (Biz buna halkın faydasını düşünüyorlar diyelim, iyi niyetle…)

Yöneten kadrosundan yalnızca bir kişi “kapı açılmasını istemediğini” açıkça söylüyor. O da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu… Neden mi? Çünkü onun seçilme kaygısı yok, zaten milletvekili değil, o bakanlığa dıştan atandı. Kaç hükümettir, seçilmediği halde dıştan Dışişleri Bakanlığı’na atanıyor. Zaten yeterince bakanlık yaptı, düşündüğünü, inandığını söylüyor, vatandaş tepki gösterse de ona bir şey olmayacağını biliyor.

Düşüncelerini, fikirlerini, inandığı şeyleri beğenmiyorum. Bana uymuyor, barışçıl ve insancıl bulmuyorum. Bakanın “Sınır kapıları yeterli” ve “İşe yaramayan sınır kapıları var” iddiaları da hem sosyal hem de ekonomik açıdan bakıldığında doğru tespitler değil.

Ancak Tahsin Bey, en azından dürüst davranıp kendi fikirlerini söyleyebiliyor. Başkaları gibi takiye yapmıyor, inanmadığı şeyleri söylemiyor.

Tabii ki insanların bu kadar hassasiyet gösterdiği ve gerçekten de ihtiyaç olduğu bir konuda illaki konuşmak zorunda mıdır? “E sordular o da söyledi. Siz gazeteciler soruyor, sonra da eleştiriyorsunuz” diye bir eleştiri yapabilirsiniz. Gazeteci her şeyi sorabilir ve verilen cevap eleştiriyi hak ediyorsa eleştirilir.

Bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir şey daha söylüyor; prensip olarak yeni sınır kapısı açılmasına sıcak bakmadığını ama karşı çıkmayacağını, açılma kararı alınırsa da altında imzası olmasın diye başka bir arkadaşına vereceğini belirtiyor.

Gerçek görüşlerini saklamayıp söylüyor, bir yere kadar tamam ama bu kadar köşeli düşünüyorsa, insanları sosyal ve ekonomik yönden rahatlatacak, mutlu edecek meseleler onu mutsuz ediyorsa bu görevi yapmamalı bence.

Bir yönetici; ister şirket, ister sivil toplum örgütü, isterse ülke yönetsin, kendi duygularını ön plana çıkararak iş yapamaz. Öyle yaparsa sorun olur… Duygularla yöneticilik olmaz, akılla, bilimle yapılır… Kişisel prensipler değil, toplum faydasına olan genel prensipler ön planda tutulur, “insana fayda” öncelik olur…

Herkes “kapılar ihtiyaçtır” derken ve pratikte de bu görülüyorken, sınır kapılarındaki eziyet insanları canından bezdiriyorken, “yeni kapı gereksiz” veya “olanlar yeterli” demek gerçekle bağdaşmaz ve doğal olarak tepki de çeker…

Bazı kapıları Kıbrıslı Türklerin kullanmadığını, onları yalnızca Kıbrıslı Rumların kullandığını ve bu nedenle kapatılmaları gerektiğini söylemek de doğru değildir. Bu düz bakıştan da kurtulmak lazım. “Yalnızca Rumlar kullanıyor” söylemi gerçek değil. Daha çok Rumların kullanıyor olmasını kötü bir şeymiş gibi söylemek de anlamsızdır.

Rumlar ve turistler daha çok o kapılardan geliyorsa bunun zararı nedir? “Ne için geliyorlar?” diye mi irdelemek lazım… İrdeleyelim… Bir kere insani olarak buna karşı çıkmak doğru değildir. Ancak o insanlar Kuzey Kıbrıs’a gelip alışveriş yapıyor, buraya para bırakıyor. Bu önemsiz bir şey midir?

Birçok Kıbrıslı Türk, başka kapılardan güneye gitse de dönüşün daha rahattır diye sözünü ettiğiniz o kapılardan dönüyor kuzeye.

Her kapının faydası vardır, açılan kapılar kapatılamaz… Yeni kapılara da ihtiyaç vardır. Güneyde çalışan vatandaşlarımızın daha rahat gidip gelmesi için, insanların alışveriş yapması, gezmesi, dolaşması, değişiklik yaşaması ve en önemlisi de Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılması için sınır kapıları çok önemlidir. Siz nasıl düşünürseniz düşünün Kıbrıs’ın güney tarafı da ülkemizdir, ülkemizin bir tarafından diğer tarafına gitmek işkence olmamalı…

Tahsin Bey, “Güney Kıbrıs daha ucuz diye açılacaksa, hükumetimizin önceliği kapı açmak değil, kuzeydeki piyasayı ucuzlatmaktır” diyor.

İnsanlar, Güney Kıbrıs daha ucuz diye sınır kapılarının açılmasını istiyor değil ki. Meseleyi bu kadar basite indirgememek lazım. Üstelik hatırlayın, bundan yaklaşık bir yıl önce Kuzey Kıbrıs, Kıbrıslı Rumlar için daha ucuzdu… Oradan müşteri geliyor diye herkes bayram ediyordu. Sınır kapıları çok taraflı karşılıklı fayda içermektedir.

Ha, Sayın Ertuğruloğlu’nun “Hükumetimiz kuzeydeki piyasayı ucuzlatmalıdır” sözü doğrudur. Evet hükumetiniz hayatı ucuzlatmalıdır, bir türlü başaramadığı bu işi başarmalıdır, kabinedeki arkadaşlarınıza daha fazla söyleyin, hep beraber ucuzlatın piyasayı ama bunu sınır kapılarına bağlamadan yapsın…

Tahsin Bey, içimizden birilerinin sınır kapılarının kaldırılmasını istediğini ama açık açık söyleyemediği için “sınır kapıları açılsın” dediğini de dile getiriyor. Hayır, bunu açık açık söyleyen çok insan var. Başka, daha çağdaş tedbirlerle sınır kapılarında durup kimlik kontrol yapılmadan karşılıklı geçişler yapılmasını tavsiye ediyor inanlar… Duymadıysanız duyun… Yoksa siz o manada söylemediniz mi?

Yani diyeceğim o ki; herkesin görüşlerine saygılıyız, herkes istediğini düşünebilir, söyleyebilir tabii ki… Nasıl ki biz fikirlerimizi söylüyoruz, başkaları da bunu yapabilir ama ülke yöneticileri biraz farklı… Onlar fikrini söylese de halkına karşı durmamalı, halkının taleplerine, halkının faydasına olan işlere duvar çekmemeli, halkının sinirleriyle oynamamalı… Gerçekleri görmezden gelmemeli, çağdaşlığın dışına çıkmamalı… O koltukta halk için oturduğunu unutmamalı…