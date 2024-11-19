Ülke yönetilebilir olmaktan çıktı

ÖZTÜRKLER’İN İSTİFASI VE YENİDEN SEÇİLMESİ TEKRAR GİBİ GELSE DE; ADALET VE HUKUK TEMELİNE GELİNMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR… AZ BİR ŞEY DEĞİLDİR… AMA YAŞANANLARI DA YAŞATANLARI DA, SİYASET UĞRUNA YANLIŞI SAVUNANLARI DA UNUTMAYACAĞIZ

ŞİMDİ İCRAATA DÖNME ZAMANI… ÜRETEN TÜM KESİMLER PERİŞAN HALDE… ÜLKE YÖNETİLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI, TRAFİKTEN EĞİTİME, SAĞLIKTAN YEREL YÖNETİMLERE KADAR HER YERDE SORUN YUMAĞI… İKTİDAR UMARIM ÜLKEYİ HATIRLAR…

Meclis Başkanlık seçim süreci dün nihayet tamamlandı. Berbat bir süreçti. Keşke hiç yaşanmasaydı. Keşke siyasi tarihimiz bu ihanet ve entrika günlerini görmeseydi… Ama yaşandı. Biliyorum kızacaksınız ama, dün iyi ki yaşandı…

Adalet ve hukuk bir toplumun temelidir. Eğer, her başımız sıkıştığında hukuk zemininden kaçıp, her türlü adaletsizliğe sığınacaksak, vay halimize. Ziya Öztürkler üç oy pusulasındaki çift mühürle seçildi. Seçilmiş ilan edildi. Tüm itirazlara rağmen üstelik…

Tam bir aydır Ziya Öztürkler’i tartıştık. Konu şahsı değildi elbette. Konu seçilme şekliydi. Dün, bu şaibe ortadan kalktı. 29 iktidar milletvekilinin 27’sinin oyunu alarak tertemiz bir şekilde, şaibesiz bir şekilde Meclis başkanlığına seçildi. Tartışmalar ortadan kalktı…

“Öztürkler istifa” diye bağıranlar… “Çift mühür geçersizdir” diye fetva verenler dün de tutturdular, “Biz bu haltı niye yedik…” diye. Adalet için kardeşim. Hukuk zeminine dönmek için. Derdiniz Ziya Öztürkler, UBP ya da CTP ise, onu açık açık söylersiniz…

Ancak, büyük bir ayıbın, siyasi rezaletin ortadan kaldırıldığını da görmezden gelemeyiz. Derdi adalet ve hukuk olanlar, 27 temiz oyla Zİya Öztürkler’in seçilmesinden asla ve asla rahatsız olmamalı. Aksine, bu inat kırıldığı bir hukuk yoluna gelindiği için mutlu olmalı…

Haaaa… Unutacak mıyız? Asla. Çift mühürü “güçlü irade diye” diye savunan ve siyasetine hukuku, yalan mütalaayı alet edenleri nasıl unutalım? Bile bile yalanı savunanları, toplumun gözünün içine baka baka hukuksuzluk dayatanları unutmayacağız…

Partisine ihanet etme uğruna topluma 45 gün kaybedenleri elbette UBP’liler unutmayacak, hesabını bir şekilde soracaktır. Başbakan Ünal Üstel hiç unutmayacaktır. Yarın, seçim günü geldiğinde, UBP’deki aday sıralamalarını görünce bunu anlayacağız…

Ama çıkarmamız gereken bir ders daha var. UBP, düşünmeyi ve karar vermeyi unutan bir parti haline geldi. Talimatla yönetilen, bunu da “işbirliği” zanneden tepe yöneticileri bu süreci iyi okumalı. UBP’li vekiller ilk gizli oylamada neden böyle davrandılar? Süreç çok iyi okunmalı…

Başbakan Ünal Üstel dün, seçimler biter bitmez bir açıklama yaptı. Özetle, icraata döneceklerini, her şeye rağmen dün güçlü bir irade ortaya koyarak süreci tamamladıklarını söyledi. Tüm milletvekillerine teşekkür etti… Başta bütçe olmak üzere, memleket sorunlarına döneceklerini ilan etti

Umarım… Uzun süredir sorun çözme yeteneğini yitiren iktidar, kamu kaynaklarının sömürülmesini, çar- çur edilmesini seyrediyor. Danışman adı altında bakanlıklara doldurulan iş takipçileri, kamu ihalelerini istediği gibi yönlendiriyor. Toplum faydasına icraat görmeyeli çok oldu…

Turizmden sanayiye, hayvancılıktan çiftçiliğe kadar üretim sektörlerinin tamamı kendi sorunları ile baş başa… Bakanlıklarda ölen sadece liyakat değil… İş yapma kapasitesi ve karar verme mekanizmaları da çöktü. Sorun çözme yeteneği kalmadı

Sokaklar sahipsiz, şiddet artıyor… Lefkoşa ve Girne’de şehir içi ulaşım berbat bir durumda. Vatandaş çile çekerken, iktidarın şatafatlı yaşamı herkesin dilinde. Umarım Başbakan yönetmesi gereken bir ülke olduğunu hatırlar. Umarım… Her gün daha kötüye gitmekten kurtuluruz…

NOT: Sorunlardan bunalar sanayici ve küçük esnaf yarın eylemde… Bugün canlı yayınımız Sanayi Odası genel merkez binasından…