Ülkede bir haftada 7 yangın meydana geldi

KKTC’de geride bıraktığımız hafta, 7 yangın meydana geldi, 1 milyon TL üzerinde zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığı'nın açıkladığı haftalık itfaiye raporuna göre, 16 - 22 Eylül tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de 7 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 1 milyon 500 TL hasar ortaya çıktı.

Yangınların 2’si Gazimağusa, 2’si Yeşilköy, 1’er tanesi de Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt itfaiyelerinin sorumluluk alanında meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri; "ağaç üzerine yıldırım düşmesi, çalışır durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin bibirine temas edip düşen kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması ve elektrik panosunda meydana gelen yüklenme" olarak yer aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği özel servis olayları ise; trafik kazası sonucu aracı içerisinde, yatak odasında ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangın eğitimi verilmesi, dere yatağı içerisinde mahsur kalan köpeğin kurtarılması, aracın motor bölümünde, boş su deposu içerisinde, evin çatısında, hurma ağacı ve telefon direği üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtrılması, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

-Zamanında alınan tedbirler felaketi önler

İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı zamnında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğine de işaret ederek, şu uyarılarda bulundu:

“01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Fazla akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”