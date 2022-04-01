Ülkede Genel Grev!

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01/04/2022

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Ülkede Genel Grev!

Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.

Eylemlere, Ktams, Kamu-Sen, Ktös, Ktoeös, Hür-İş’e Bağlı Sendikalar, Türk-Sen’e Bağlı Sendikalar, Dev-İş’e Bağlı Sendikalar, Cumhuriyetçi Türk Partisi,  Haksen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, Bes, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, Sosyal Medya Üzerinden Örgütlenen “Tepkisiz Kalma” İnisiyatifi  Ve Bağımsızlık Yolu Destek veriyor.

Bu arada sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzeri ekmek dağıttı.

01/04/2022 08:44
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TAGS: grev
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