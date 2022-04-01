Ülkede Genel Grev!
01/04/2022
Sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.
Eylemlere, Ktams, Kamu-Sen, Ktös, Ktoeös, Hür-İş’e Bağlı Sendikalar, Türk-Sen’e Bağlı Sendikalar, Dev-İş’e Bağlı Sendikalar, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Haksen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, Bes, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler Ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, Sosyal Medya Üzerinden Örgütlenen “Tepkisiz Kalma” İnisiyatifi Ve Bağımsızlık Yolu Destek veriyor.
Bu arada sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzeri ekmek dağıttı.