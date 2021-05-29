Ülkede gündem Başbakan'ın 300 euroluk mutfak masrafı! Polis soruşturma başlattı

Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 euroluk mutfak masraflarıyla gündemde. Polis olayla ilgili ön soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Başbakanlık resmi konutu Kesaranta’da kahvaltıda harcadığı aylık 300 Euroluk (3 bin 150 TL) mutfak masrafıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti’de yayınlanan haberin ardından, olay sosyal medyada 'aamiaisgate' hashtagıyla en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Finlandiya polisi olayda bir kamu suçu teşkil edecek unsur olup olmadığını araştırmak için ön soruşturma başlatıldığını duyurdu

Eleştirilerin artması üzerine açıklama yapan Finlandiya Başbakanlık Ofisi, Başbakan ve ailesinin özel harcama haklarının olduğunu ve bu hakkında eski Başbakan Paavo Lipponen (1995-2003) döneminde hayata geçirildiğini ve daha sonraki başbakanların da bu hakkı kullandığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Marin de "Başbakan olarak bir yemek bedeli talep etmedim ya da kararına katılmadım. Bu göreve geldiğimde bu durumun başbakanlık konutunda yaşama ve kalmayı da kapsadığı söylendi ve bu önceki başbakanlar döneminde de böyleydi" diye yazdı.

Soruşturmanın duruma açıklık getireceğini belirten Marin, bütün harcamaların başbakanlık ofisindeki çalışanlar tarafından yapıldığının altını çizdi.(haberglobal)

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29/05/2021 09:23