Ülkede hiçbir şey ama hiçbir şey düzgün gitmiyor

Bu ülke insanı çok kötü günlerden geçiyor, önü karanlık, geleceğini göremiyor.

Salgından önce de durum çok iyi değildi ama şimdi tam felaket…

İnsan kötü günlerde, devletini yanında görmek ister.

Her ülke vatandaşının ülkesinden, ülke yöneticilerinden beklentileri vardır.

Normal olan budur ama insanımızın ülkesini yönetenlerden beklentisi kalmadı.

Bu salgın günlerinde hükümet edenler, ülke insanının yarasına merhem olamadı…

Görünen o ki bundan sonra da olamayacak…

Ülke insanı o kadar zor günlerden geçerken ülke yöneticilerinin gündemine bir bakın.

Onlar başka bir havada, onlar ezberlerindeki politik hesaplarının peşinde.

Partizanca istihdamlar yapıyorlar, kendi aralarında kavgaya neden olacak istidamlar…

Sınavsız, fırsat eşitliğine dayanmayan, liyakate uymayan istihdamlar yapıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası yaptılar yetmedi, Sağlık Bakanlığına verilen yetkiyi kullanarak gereksiz yerlere istihdam yapıldı yetmedi, aralarda başka yerlere sıkıştırdılar yetmedi…

Büyük ortak yapar da küçük ortaklar yapmaz mı? Onlar da yaptı…

Küçük ortaklardan DP’nin yaptığı 9 istihdam, kedini parti içinde bile tartışmaya yol açtı.

Başbakan ise olaya el koyacağına, istihdamı yapan bakana sitem ettiğini söyleyebildi ancak.

Atamalar yapıyorlar, birkaç ay ömrü kalmış hükümete bitmek bilmeyen atamalar…

Atamalar hiçbir işi olmayan müşavirler arasından yapılacağına dışarıdan yapılıyor, devlet zarara uğratılıyor.

Atamalar yapılıyor, emekliliğine bir yıl kalmış insanlar arasından ki emekli olurken devletin kasasından bu kişilere daha fazla para çıksın…

Atamalar yapılıyor, akrabalardan, dünürlerden etik kurallara da hiç dikkat etmeden.

Araçlar alınıyor, odalar düzülüyor, hiçbir masraftan kaçınılmıyor.

Koalisyondaki partilerin tümünde de bir taraftan iktidar savaşları sürüyor, ülke gündemi boş yere işgal ediliyor, diğer taraftan da tasarruf diye bir şey yok…

Peki tasarruf kimden bekleniyor?

Kimden olacak, tabii halktan…

Reel sektöre yardım yok, hibe yok, kiralarla ilgili sorunlara çare yok…

Tabii ki borç altında ezilen, davaları başlayan vatandaşa bir açılım da yok…

Dövizdeki yükseliş, dertlere dert kattı ama onun için de bir tedbir yok...

Yok, yok, yok, vatandaşa hiçbir şey yok ama yükümlülüğünü yerine getirmeyen hükümet, vatandaşlardan yükümlülüğünü yerine getirmesini istiyor.

“Hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kaldırılmasına” neden itiraz edildiği sorgulanıyor? Neden itiraz edilmesin?

Kendisi tasarruf etmeyen, çare de üretmeyen hükümet, halkından kesme derdinde ama artık eskisi kadar hoşgörü göremeyecektir.

Kamu çalışanından kesilecek hayat pahalılığı ödeneğinin reel sektöre şeffaf bir şekilde aktarıldığını da göremiyor insanlar ve artık kesintiye izin vermiyor.

Öte yandan hükümet salgın kurallarıyla ilgili denetim de yapamıyor…

Vakalar artarken, sektörlere PCR zorunluluğu da kaldırılıyor, bileklikle ev karantinası başlamadan önce bazı şartlara bağlı mevcut ev karantinasına torpil karıştığı söyleniyor.

Yakında bileklikle ev karantinası başlayacak ama her işe torpil karıştıran ve denetimi beceremeyen hükümet gerçekten bizi korkutuyor…

Bu arada Türkiye’den maddi katkı da gecikti, aşı da…

Bir yandan ülkedeki az buçuk demokrasi de yok edilmek isteniyor, bunun belirtileri kendini gösteriyor.

Ha bire Kıbrıs Türk insanının damarına başlıyor, çeşitli sözde icraat ve gerekçelerle…

Hiçbir şey ama hiçbir şey düzgün gitmiyor…

Bakanlar kurulu uzun toplantılar yapıyor ama ortaya yeni bir şey çıkmıyor, aynı şeyler tekrarlanıyor, bu toplantılar da artık sıkmaya başladı…

Bakanlar bu kadar saat toplanır da bir tedbir almaz mı? Almıyorlar işte…

Bu toplantılarda döviz krizi gündeme alınmaz mı, bu konuda hiçbir şey yapılmaz mı? Yapılmaz, çünkü sorunlar yok sayılıyor.

Bu kadar çaresizlik içinde kurultaylar, genel sekreterlik seçimleri yapılsın bakalım…

Partizanca istihdamlar, ülke maliyesine yük getiren atamalar gündemimizi işgal etsin, sanki ihtiyacımız buymuş gibi.

Ülkede tam bir umutsuzluk var...

Maalesef göstergeler, ileriki günlerde durumların daha da kötü olacağını işaret ediyor.

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09/04/2021 22:50