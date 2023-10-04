Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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04/10/2023

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Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

04/10/2023 10:57
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