Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı
Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
04/10/2023
Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.