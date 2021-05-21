Ülkede izinsiz ikamet eden zanlıların tutukluluk süreleri uzatıldı

Yapılan kontrollerde KKTC'de ikamet izinsiz oldukları belirlenen TC uyruklu Hüseyin Apan ve Uganda uyruklu Bwızaobed Nduhıra polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar tutukluluk talebiyle bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve haklarında 7 şer gün tutukluluk emri alındı.

Polis, , zanlı 1’in 19.5.21 tarihinde tespit edilerek yapılan muhaceret kontrolünde 30.10.20 tarihinde 60 gün vize ile giriş yaptığı ve vize hitamı olan 30.12.20 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini ve tutuklandığını belirtti.

Polis ayrıca 20.5.2021 tarihinde tespit edilen zanlı 2’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.19 tarihinde öğrenci izninin sona ermesine rağmen KKTC de izinsiz kaldığının tespit edilmesiyle zanlı 2’nin de tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili çalışma başlattıklarını ve henüz bir sonuç alamadıklarına dikkat çekti.

Serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemleri yapılana dek zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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21/05/2021 14:22