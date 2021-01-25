Ülkede kaçak kalan 2 kişi yakalandı!

Boğaztepe’de kaçak avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

ads
25/01/2021

ads
Ülkede kaçak kalan 2 kişi yakalandı!

Boğaztepe’de kaçak avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğaztepe’de dün polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında Boğaztepe’nin batısında bulunan 16 numaralı ava kapalı bölge içerisinde S.A (E-39) ve M.A’nın (E-69) kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

25/01/2021 12:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: kaçak av, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.