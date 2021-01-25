Ülkede kaçak kalan 2 kişi yakalandı!

Boğaztepe’de kaçak avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Boğaztepe’de dün polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında Boğaztepe’nin batısında bulunan 16 numaralı ava kapalı bölge içerisinde S.A (E-39) ve M.A’nın (E-69) kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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25/01/2021 12:10