Ülkede kaçak kaldığı tespit edildi!

ads ads ads ads
10/03/2024

ads
Ülkede kaçak kaldığı tespit edildi!

Kamalı haber

Ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Ayodeji Olabanji tespit ederek, tutuklandı.

Zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Doğcan Korgeç olgular aktardı. Polis, 9 Şubat 2024 tarihinde Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gürültü yapıldığı şikayeti üzerine olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, zanlının apartmanın girişinde tespit edildiğini,  yapılan kontrolde 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Şubesinden araştırma yapacaklarını vurguladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

10/03/2024 20:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ülkede kaçak kaldığı tespit edildi!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.