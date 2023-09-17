Ülkede kaçak kaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen Zimbabve uyruklu Stanley Mapiye tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Cem Erengil, zanlının “ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 16 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.20’de Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde CÖŞ Ekibi tarafın tarafından yapılan kontrolde Stanley Mapiye’nin (E-29-İşsiz-Zimbabve)29 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam bin 389 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.