Ülkede kaçak olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı
31/10/2019
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Ülkede kaçak olduğu belirlenen Abdurrahman Doğan, Onyeka Kingsley Imah ve Mertol Bingöl tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı Abdurrahman Doğan’ın 23 Nisan 2012 tarihinden, zanlı Onyeka Kıngsley Imah’ın 2 Kasım 2017 tarihinden itibaren ve zanlı Mertol Bingöl’ün 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.
Yargıç Zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
(Kamalı Haber)