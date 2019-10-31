Ülkede kaçak olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı

Ülkede kaçak olduğu belirlenen Abdurrahman Doğan, Onyeka Kingsley Imah ve Mertol Bingöl tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Abdurrahman Doğan’ın 23 Nisan 2012 tarihinden, zanlı Onyeka Kıngsley Imah’ın 2 Kasım 2017 tarihinden itibaren ve zanlı Mertol Bingöl’ün 17 Kasım 2016 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Yargıç Zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

31/10/2019 14:45