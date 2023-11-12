Ülkede kaçak yaşam süren zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrolde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek, tutuklanan Cristian Okagenge bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı. Polis, 11 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 406 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)