Ülkede kaçak yaşayan şahıs cezaevine gönderildi

Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan 26 yaşındaki Nijerya uyruklu Victor Chinonso Anyanwu bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından tespit edilen Victor Chinonso Anyanwu'nun yapılan muhaceret kontrolünde 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren 366 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma yapıldığını kaydetti. Polis, zanlı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ifade temin edildiğini, KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 gün süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)