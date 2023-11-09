Ülkede kaçak yaşayan zanlılar cezaevine gönderildi

Haspolat’ta düzenlenen asayiş operasyonunda ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu Blansing Agoh ile Festus Astsehey bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 8 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Haspolat’ta Zafer Sokak üzerinde yürürken şüpheli görülen zanlılardan Blansing Agoh’un ülkeye giriş kaydının incelendiğini; 17 Nisan 2022 tarihinden beri 631 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı sokakta tespit edilen Festus Astsehey’in 17 Aralık 2021 tarihinden beri 692 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Blansing Agoh’un 16 Haziran 2022 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)