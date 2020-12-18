Ülkede kaçak yaşayanlar ihraç edilecek

Ülkede izinsiz olarak kaldıkları tespit edilen Basır Adamo, Umitjan Rozin Bayev ve Mbeye Sene Mbengue isimli zanlılar Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis, zanlı Umitjan Rozin Bayev’in 22.06.2015 tarihinden beri, Mbeye Sene Mbengue isimli zanlının 30.09.2020 tarihinden beri ve Basır Adamo’nun 08.03.2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların ihraç edilmesi ile ilgili yazışmaların başlatıldığını ancak henüz bu konuda bir netice alınamadığına değindikten sonra zanlıların 7 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2020 16:23