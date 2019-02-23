Birikim Özgür: ‘Ülkede kaos var. Devlet yakında maaş da ödeyemeyecek’

Diyalog Gazatesi'nden Çiğdem AYDIN'ın haberi KKTC’nin çok ciddi bütçe açıklarının olduğunu, buna karşın Türkiye ile ekonomik protokolün imzalanmadığını belirten Maliye eski Bakanı Birikim Özgür “Bu durum KKTC’nin raydan çıktığını gösteriyor. Devlet kepenk indirmiştir. Böyle giderse yakında maaşları da ödeyemeyecek” dedi.

Özgür, sendikaların içeriğini bilmedikleri kamu reformu konusunda tehditlere başladığını söylerken “Grev yaparım, onu yaparım bunu yaparım diyorlar. Nedir yani bu haydutluk?. Bu ülke tehditlerle mi yönetilecek? Yeter artık” diyerek sistemin kilitlendiğine dikkat çekti.

Birikim Özgür, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Türkiye ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü neden imzalanmadı? Yaşanan sıkıntılar nedir?

Özgür: Çok ciddi bir bütçe açığı var, bunun dış finansman ile kapatılması gerekiyor. Mesele sadece kamu maliyesi bakımından irdelenmemeli. Yani kamunun giderleri ile ilgili bir finansman açığı vardır ama esasta ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için de çok ciddi kaynaklara ihtiyacımız var.

Bizim yerel gelirlerimiz sadece cari harcamalara yetebiliyor. Özel sektör projeleri finanse edebilecek bir gücümüz yok. Dış finansman kaynağına ihtiyacımız vardır. Başka ülkeler bir önceki yılın haziran ayı itibariyle dış finansman açığını nasıl kapatabilecekleri ile ilgili gerekli anlaşmaları imzalarlar ve bir sonraki yılın bütçelerini hazırlarken o anlaşmalara göre kaynaklarını ayırırlar.

Bunun da ötesinde çok iyi biliyoruz ki bu dış yardım mekanizmasının bir dış faktör olarak bizim sistemimizi düzeltmemize katkı sağlayan çok önemli bir enstrümandır.

Örneğin elektrik konusuna bir çerçeve çizeceksek bu dünya ile etkileşim yaparak yapmalıyız. Veya bir vizyon belirlerken diğer konularda dahi bir protokolün imzalanmamış olması demek bizim raydan çıkmamız anlamına geliyor. Bugün eğer bir kaos varsa, raydan çıktığımız görüntüsü varsa, bunun sebebi bizim dünya ile etkileşimimizin olmamasıdır.

Vizyon sorunumuz olması da bu protokolün hala imzalanmamış olmasıdır.

Elektrikte veya başka hususlarda sistemin önü açılmak zorundadır. Şimdi sendikalar daha kamu reformunun içeriğini bilmeden tehditlerine başladılar.

‘Grev yaparım, onu yaparım, bunu yaparım’ nedir yani bu haydutluk… Bu ülke tehditler ile mi yönetilecek yeter artık. 10 yıllardır bu sistem kilitlendi kaldı. Değişim bu yüzden olmuyor, tehditlerle ülke yönetiliyor, bir protokol imzalanacak, gerekli siyasi irade gösterilecek ve geri adım atılmayacak bu iş aslında bu kadar basit.

Haberin tamamı Diyalog'ta