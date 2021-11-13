Ülkede onca yakıcı sorun varken; mitingde daha fazla kalabalık toplanmalıydı

Ülkemiz hiç olmadığı kadar kötü yönetiliyor ve tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Hemen her alanda sorun var, çok ciddi sorunlar…

Hayat çekilmez oldu, halk pahalılık altında ezildi, her gün biraz daha fakirleşiyor.

Ekonomik çöküş var, çok sayıda işyeri zorda, çalışma yaşamı felaket durumda, işsizlik arttı, insanlar borçlarını ödeyemiyor, mahkemelik oluyor.

Trafikten çevreye, kronik sorunlarımız da devam ediyor…

Öyle bir yere geldik ki devlet ilaç bile satın alamaz durumda, aylardır ilaç eksikliği yaşanıyor.

Bu kadar olumsuzluk içinde antidemokratik işler de oluyor, insanlar sindirilmek isteniyor.

Yani iler tutar bir yerimiz yok, berbat durumdayız…

Memleket böyleyken ülkeyi yönetenlerin durumu nedir?

Onlar sanki bu ülkede değil de başka yerde yaşıyormuş gibi.

Cumhurbaşkanı da hükümet edenler başka havada, ülkedeki durumu görebilecek durumda değiller, bırakın sorun çözmeyi kendileri adeta sorun…

O kadar çok olumsuzluk yaşanıyor ki halkın sokağa çıkmaması, sorunları haykırmaması, sorunlara çözüm çağrısı yapmaması, haksızlıkların son bulması için yönetenleri uyarmaması tuhaf zaten.

Sorunlar altında ezilen halkın bu kadar sinik kalması ilginç ve üzüntü verici.

Herkes şikayetçi, herkes durumun kötü olduğunu söylüyor, geleceğini göremiyor ama kendi kendine söylenip durmaktan başka bir şey yapmıyor.

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), bugün, Lefkoşa’da “Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla yürüyüş ve miting yaptı.

Yukarıda özetini yaptığım sorunları ve daha fazlası için yapıldı eylem, bunların sloganları atıldı, yapılan konuşmada da bunlara değinildi.

Son zamanlardaki toplumsal sinikliğe baktığımızda, eylemde coşkulu bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim ama yetersizdi bence…

Evet küçümsenecek bir kitle yoktu ama daha fazla kalabalık toplanmalıydı, taşmalıydı o meydan, insanlar sığmamalıydı…

Bu Memleket Bizim Platformu’nun “Yurduma Sahip Çıkıyorum” eylemi yalnızca şu anda muhalefette olan partilerin ya da muhalif kesimlerin katılacağı eylem değildi, tüm halk için yapılmıştı.

Ne acı ki sorunların haykırılacağı bir eylem var ve buna bile; sağcılar- solcular, muhalifler- hükümet yanlıları gözüyle bakılıyor.

Ne yani bu sorunlar altında UBP’liler, DP’liler, YDP’liler ezilmiyor mu?

Ekonomik sıkıntı çekmiyor mu onlar, pahalılıktan etkilenmiyor mu, diğer bütün sorunlar onları teğet mi geçiyor?

Mesela UBP’liler, DP’liler, YDP’liler ilaç eksikliğinden etkilenmiyor mu, onlar işsiz kalmıyor mu, mazbata mağduru olmuyor mu, pahalılık onları yakmıyor mu?

Peki bu eylemde neden yoktular? Bu Memleket Bizim Platformu, muhaliflerin örgütü olduğu için mi?

Bu eylemde görünürlerse ayıplanırlar mı, partilerinden dışlanırlar mı?

Onlar partilerine mahkûm değil, partileri onlara muhtaçtır ama bunu göremiyorlar.

Bugünkü eylemdeki insanların bir öfkesi vardı ama yüzlerinde bir de huzur hakimdi sanki.

Bir şey yapıyor olmanın, en azından sorunları haykırmanın huzuru…

Sokak hayattır, sokak hakkını aramanın yeridir, sokak özgürleştirir…

Öyle hemen şak diye olmaz belki ama vardır etkisi, yönetenler sokağın gücünü bilmelidir, görmelidir. O nedenle “ne olacak ki bu eyleme katıldığımda, ne değişecek?” dememeli…

Daha fazla kalabalık olmalıydı ama olan kalabalık da sorunları haykırdı, duyması gerekenler de duymuştur merak etmeyin.

Öyle hemen bir şey olmayabilir ama sorunlardan canı yanan bir tolum olduğunu hatırlatmak iyidir, hiçbir şey yokmuş gibi sinip kalmaktan çok daha iyidir…

Halk kendi gücünün farkına vardığı zaman mutlaka hakkını alır, bir şeyleri değiştirebileceğini görür. Böyle eylemler panzehir etkisi yapar, halkı uyanık tutar, sokağı daha fazla hatırlamak lazım…

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13/11/2021 22:11