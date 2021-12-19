Ülkede son 24 saatte en fazla yağış Gazimağusa’da kaydedildi

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19/12/2021

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Ülkede son 24 saatte en fazla yağış Gazimağusa’da kaydedildi

KKTC’de bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış Gazimağusa’ya düştü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 22 kilogram ile Gazimağusa’ya kaydedildi.

Metrekareye düşen yağış miktarı, Beyarmudu ve Akdoğan’da 15 kilogram, Akıncılar’da 13 kilogram, Salamis, Çamlıbel, Kalkanlı ve Kozanköy’de 12 kilogram, Çayönü, Zafer Burnu ile Koruçam’da ise 11 kilogram olarak ölçüldü.

 

 

19/12/2021 11:48
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TAGS: Ülkede son 24 saatte en fazla yağış Gazimağusa’da kaydedildi
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