Ülkede taşıt ihtiyacı için bir yılda 321.3 milyon dolar harcandı

Kuzey Kıbrıs'ta ithalat rakamları incelendiğinde en çok ithal edilen ürünün akaryakıt olduğu göze çarparken, akaryakıtın yanı sıra Kıbrıslı Türklerin araç alımlarında da yine rekor seviyede alışveriş yaptığı dikkat çekiyor

Ülkede taşıt ihtiyacı için bir yılda 321.3 milyon dolar harcanırken, 437 milyon dolar değerinde benzin ve mazot ithalatı yapıldığı ortaya çıktı.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Dairesi'ne göre, KKTC'de bir yılda yaklaşık 23 bin üzerinde araç kaydedildi. Bu araçları 2.760 yeni ve 20.249 ikinci el araç oluşturdu.

Kaynak: Halkın Sesi