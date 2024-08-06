Ülkede taşıt ihtiyacı için bir yılda 321.3 milyon dolar harcandı
Kuzey Kıbrıs'ta ithalat rakamları incelendiğinde en çok ithal edilen ürünün akaryakıt olduğu göze çarparken, akaryakıtın yanı sıra Kıbrıslı Türklerin araç alımlarında da yine rekor seviyede alışveriş yaptığı dikkat çekiyor
06/08/2024
Kuzey Kıbrıs'ta ithalat rakamları incelendiğinde en çok ithal edilen ürünün akaryakıt olduğu göze çarparken, akaryakıtın yanı sıra Kıbrıslı Türklerin araç alımlarında da yine rekor seviyede alışveriş yaptığı dikkat çekiyor
Ülkede taşıt ihtiyacı için bir yılda 321.3 milyon dolar harcanırken, 437 milyon dolar değerinde benzin ve mazot ithalatı yapıldığı ortaya çıktı.
Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Dairesi'ne göre, KKTC'de bir yılda yaklaşık 23 bin üzerinde araç kaydedildi. Bu araçları 2.760 yeni ve 20.249 ikinci el araç oluşturdu.
Kaynak: Halkın Sesi06/08/2024 10:16