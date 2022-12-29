''Ülkede tüp gaz sıkıntısı yok''

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29/12/2022

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''Ülkede tüp gaz sıkıntısı yok''

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı piyasada tüp gaz sıkıntısı olduğu yönünde yaratılan suni gündemin asılsız olduğunu açıkladı.

Bakanlık basın bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede tüp gaz sıkıntısı olmadığı kaydedildi.

Tüp gaz olmadığı yönünde suni bir kriz yaratıldığı belirtilen açıklamada, böyle bir krizin olmadığına vurgu yapıldı. 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren ülke genelinde gaz dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Vatandaşların, kendilerine tüp gaz satılmadığı ve bazı satıcıların stokçuluk yaptığı yönünde bakanlığa şikayette bulundukları da ifade edilen açıklamada, tüp gaz fiyatında değişiklik olmadığı belirtildi.

29/12/2022 14:03
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TAGS: Tüp gaz
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