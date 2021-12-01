Ülkede yaşanan akaryakıt krizi büyüyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkede birçok benzin istasyonunda mazot ve 98 oktan benzin tamamen tükenmiş durumda. Akaryakıt istasyonu sahipleri tedarikçi firmaların akaryakıt vermediğine dikkat çekerek 95 oktan benzinin de bitmek üzere olduğunu söylüyor.

Tedarikçi firmalar ise fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin gelemediğini ifade ederek “Akaryakıt istasyonlarında yeterli yakıt var” açıklamasında buludu.

Söz konusu açıklamaya Benzinciler Birliği’nden tepki geldi.

Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tel, “Tüm vatandaşlara çağrı yapıyorum; Buyrun gelin depolara beraber bakalım akaryakıt var mı yok mu” diyerek tepki gösterdi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Mehmet Tel, söz konusu kriz nedeniyle Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bir görüşme gerçekleştirildiğini çözüm önerilerimi masaya yatıracaklarını ekledi.

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01/12/2021 12:50