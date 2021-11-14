Ülkede yığınla sorun varken, “sorun yok” diyebiliyor kimileri

“Ülkede yakıcı sorunlar var” dedik, kızdı bize bazı vatandaşlarımız.

Onlara göre yokmuş öyle sorunlar, kanıt olarak da meyhaneleri, marketleri gösterdiler bana.

Neymiş efendim, meyhaneler, restoranlar ve diğer eğlence yerleri dolup taşıyormuş, marketler insan kaynıyormuş, insanlarımız otellere Türkiye’den gelen sanatçıları izlemeye gidiyormuş, sokaklar lüks otomobil doluymuş…

Ülkede sorular, sıkıntılar olduğunu kanıtlamaya çalışmama gerek yok, çünkü yaşanan sorunlar, sıkıntılar ortada, esas sorun bunları göremeyenlerde, görmek istemeyenlerdedir.

Bazı kişiler, “ülkede sorunlar var” denmesinden de hoşlanmıyor, bize kızıyor.

Görmek istemezsen görmezsin tabii.

Bir de o sorunları, sıkıntıları yaşamazsan, başına gelmezse, tuzun kuruysa tabii ki her şey sana güllük gülistanlık gelebilir.

Lâfa bakar mısınız? Meyhaneler, restoranlar dolup taşıyormuş, ülkede nasıl sorun varmış?

Bir kere haftanın her günü tüm meyhaneler ve restoranlar doluyor değil ama doluyor olduğunu kabul etsek bile, tüm ülke nüfusunun kaçta kaçı oradadır acaba?

Farz edelim ki ülke nüfusu 400 bindir (bunun çok üzerindedir ama biz 400 bin diyelim), peki bu rakamın kaçta kaçı oralardadır?

Oralara gidenler, nüfusun geneli için ölçü müdür? Değildir, olamaz…

Tabii arada kendini meyhaneye atmışsa birileri, kafa dağıtacaksa da o kişinin durumunun iyi olduğu söylenemez.

Diğer ölçüleri marketler… Neymiş? Marketler insan kaynıyormuş…

Marketlerde insanlar olması, bu ülkede sorun olduğunu göstermiyor mu?

Markete gitmeyip de ne yapsın insanlar, elde avuçta olanı da oraya bırakıyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Sokaklarda lüks araçlar varmış… E vardır, ne olacak, o araçlar ülkede sorun olmadığını mı gösterir?

Ülke nüfusunun kaçta kaçında var ki o lüks araçlar?

Bir dönem Türkiye’den köşe yazarları “Kıbrıs’ta her evde iki otomobil var” diye yazarak, ülkemizde yüksek bir hayat standardı olduğunu yazıyorlardı.

Halbuki her evde iki otomobil, lüks olsun diye değil, mecburiyetten alınıyor, ülkemizde düzgün bir toplu taşıma ağı olmadığı için.

Eşler, farklı bölgelerde, bazen farklı saatlerde çalıştığı için mecburen borca girip, iki otomobil satın alıyorlar.

Bazı okuyucularımızın dediği gibi vatandaşların çoğunluğu otellere gelen sanatçıları izlemeye gidiyor da değil.

Evet gidenler vardır ama kimlerin gittiği bellidir, öyle dar gelirlinin, asgari ücretlinin gidebildiği yerler değil oraları.

Kolaydır öyle gözünüzün ilk gördüğüyle değerlendirme yapmak, mesele derine inebilmektir, siz toplumun tüm katmanlarını görebiliyor muzunuz ki?

Sorunları göremeyip, “sorun yoktur” diyenler de aslında sorunu, sıkıntısı olmayanlardır.

Başlarına gelmediği, sıkıntıları yaşamadıkları için gözleri kendileri gibi olanları, toplumun üst tabakasında olanları görüyor, sıkıntılı olanları göremiyor.

Bir de sorunları dile getirenlere, “devlet düşmanı”, “Türkiye düşmanı” diyorlar, “hainlik” basıyorlar, böyle bir anlayış, böyle bir mantık olabilir mi?

İnsanımızın borç içine gömüldüğü, büyük sıkıntılar içinde olduğu, evine ekmek götürmekte zorlanan birçok insanın bulunduğu, fakirleşmenin her geçen gün arttığı bir dönemde ülkede sorun olmadığını söyleyebilenlerin olması gerçekten çok üzücü…

Bu arada sorunlar yalnızca ekonomik de değil; trafik çarpışmalarından, iş kazalarına, çevre kirliliği ve çevrenin katledilmesine, tarihi değerleri koruyamamaya, kaçakçılığa, uyuşturucu belasına, polisiye olaylara, hırsızlıklara, dolandırıcılıklara, kayıt dışılığa, demokrasi ihlallerine, devlet daire ve kurumlarındaki can yakıcı bürokrasiye ve verimsizliğe kadar yığınla sorun var bu ülkede…

Bunca sorunu göremeyene “kör” bile denmez, görme engelli insanlara hakaret olur…

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14/11/2021 22:20