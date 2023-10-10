Ülkede yıllardır kaçak yaşam süren zanlı tutuklandı

Ülkede yıllardır kaçak yaşam süren İbrahim Kara tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı.

Polis, 9 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa'da Surlariçi, Arasta bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde İbrahim Kara’nın 4 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bin 924 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirti.

Zanlıyla ilgili bilgi için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)