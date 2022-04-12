Kürşat: Ülkedeki durumun sebebi hükümetin kafa karışıklığıdır…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmaları sürüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele milletvekili Fide Kürşat Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, zamları, “insafsız” diye nitelendirerek, hükümetin kararlarının tutarsız olduğunu, Başbakan ile Maliye Bakanı arasındaki sorun nedeniyle alkol ve elektrik fiyatlarında hala belirsizlik yaşandığını söyledi.

Fide Kürşat, “Ülkedeki durumun sebebi, savaş, dünyadaki ekonomik kriz veya pandemi değil, hükümetin kafa karışıklığıdır…” dedi.

“Devletin kasası tıngır mıngır” şeklinde konuşan Fide Kürşat, halkı rahatlatmaya, enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir adım atılmadığı savundu.

Kürşat, ek bütçenin bir an önce hazırlanması gerektiğini ancak hükümetin bunu yapmak yerine gündeme belediyeler reformunu getirdiğini ifade ederek, “Halkın derdi geçimdir. İnsanlar bize ekonomiyi soruyor, yerel yönetimleri değil... Siz sokağa çıkıyor musunuz?” diye sordu.

İnsanların temel tüketim maddelerine dahi ulaşamadığını belirten Kürşat, “Şartlar ağır ve zor. Bunların temelinde Kıbrıs sorunu da var… Gençler geleceğini bu topraklarda görmüyor. Asgari ücretle hayat kurmak hayal… ” ifadelerine yer verdi.

Üreticilerin girdi maliyetleri nedeniyle zorda olduğunu belirten Kürşat, tarım ve hayvancılık sektörüne verilecek desteğin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.

Kürşat, Toprak Ürünleri Kurumu’nda arpa bulunamadığını söyleyerek, “Türkiye’den bin 300 ton arpa geldi, hayvancılara arpa yok deniyor… Arpa nerede…?” diye sordu.

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12/04/2022 19:23