Ülkeden Çıkış Yaparken 50 Mermiyle Suçüstü Yakalandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
27/01/2025

Ülkeden Çıkış Yaparken 50 Mermiyle Suçüstü Yakalandı

Ercan Havalimanında ülkeden çıkış yapmak isterken valizinde 50 adet canlı mermi bulunan 53 yaşındaki Ziver Aslan tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlı Ziver Aslan’ın ‘Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 26 Ocak 2025 tarihinde saat 11:35 raddelerinde Ercan Havalimanında bulunan zanlının ülkeden çıkış yapmak için giden yolcu salonunda Kale 8 diye bilinen kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan kontrolde karton kutu içerisinde 50 canlı mermi bulunduğunu belirtti. Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis,yapılan soruşturmadan zanlının mermileri  22.01.2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye ithal ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Polis memuru, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlının KKTC'de kalıcı bağı bulunmadığını, ülkeye tatil amaçlı geldigini, ayrıca suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

Savaşan: Türk Dünyası’nda, Halk Sağlığını Korumak İçin İklim Krizine Karşı Ortak Mücadele Şart! 

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’nda İnsanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliği ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için TÜRKPA üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.