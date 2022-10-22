Ülkeden ve yurtdışından şair ve sanatçıların katkılarıyla, kanser hastaları yararına Şiir Şöleni yapılıyor

Şiir Şöleni, bugün saat 19.30’da Lefkoşa AKM’de yapılacak

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22/10/2022

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Ülkeden ve yurtdışından şair ve sanatçıların katkılarıyla, kanser hastaları yararına Şiir Şöleni yapılıyor

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips yararına düzenlenen “Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni 3” bugün yapılıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Şölen, saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Şölen’e yurt içinden sanatçıların ve şairlerin yanı sıra yurt dışından ozan ve semazenler de katılacak.

22/10/2022 10:37
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TAGS:  Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips, Gönülden Gönüle Türkülerle Şarkılarla Şiir Şölen,
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