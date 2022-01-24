KKTC’ye gelen yolcular artık ülkelerin COVİD-19’la ilgili renk kodlarına göre değil aşılı olup olmadıklarına göre değerlendirilecek.

Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili uygulama kaldırıldı. Hiçbir ülke artık COVİD-19 riskine göre, “koyu kırmızı”, “kırmızı”, “turuncu” ve “yeşil” olarak nitelendirilmeyecek.

Yolculardan hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın aşılıysa 72 saat önce yapılan PCR negatif testi talep edilecek; aşısız kişilerse 5 gün karantinada kalacak ve 5’inci gün PCR testi yaptıracak.

Bulaşıcı Hastalık Üst Komitesi’nin 19 Ocak tarihli kararlarına göre, artık ülkelerle ilgili renk kodları kaldırıldı.

ANTİJEN SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, KKTC’de faaliyet gösteren sektörlerde çalışan aşılı ve aşısız kişilerden talep edilen antijen süreleri değişti. Buna göre, artık aşılı kişilerden 14 günde değil 7 günde bir, aşsızlardan 7 günde bir değil, 72 saat önce yapılan antijen testi talep edilecek. Okullarda çalışanlar da bu kapsama girdiğinden testlerini bu şekilde yapacak, dolayısıyla bu uygulama okul öncesi velileri için de geçerli olacak.

KARA SINIR KAPILARI

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin aldığı; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına eklediği, bugün saat 09.00’da kara sınır kapılarında uygulanmaya başlanan karara göre, aşılı kişilerden haftada bir PCR/antijen testi istenmeye devam edilecek ancak aşıları tamamlanmış kişilerin hatırlatma dozlarının zamanı geçmişse aşısız sayılacak.

Aşısızlar için son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veya son 48 içinde yapılan antijen testi istenecek.

Öte yandan kara sınır kapılarında 6-12 yaş arasındaki çocuklardan test talep edilmezken bugünden itibaren aşılı olup olmadığına bakılmaksızın bu yaş grubundakilerden de haftalık PCR/ antijen testi talep edilecek.

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24/01/2022 15:08