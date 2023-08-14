Ülkelerin saç haritası çıkarıldı

En çok saçsız erkeğin bulunduğu ülkeler açıklandı. Vantage Hair Clinic'in verilerine dayanarak World Population Review tarafından derlenen rakamlar, saçlarını diğer ırklardan daha hızlı kaybetme eğiliminde olan, çoğu beyaz tenli en saçsız 21 ülkeyi ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yetişkin erkek nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının saç dökülmesinden muzdarip olduğu Çekya'daki erkeklerin en pürüzsüz kafalara sahip olduğunu buldu. Analiz edilen 21 ülke arasında Türkiye yer almadı.

Amerikan Saç Dökülmesi Derneği'ne (AHLA) göre, erkeklerde saç dökülmesinin yüzde 95'i erkek tipi kellik olarak da bilinen androgenetik alopesiden kaynaklanıyor.

Bu kalıtsal durum, Dihidrotestosteron (DHT) adı verilen testosterondaki bir yan ürüne karşı genetik bir duyarlılığa dayandırılıyor.

Kelliğin ortaya çıkışı, yaşla birlikte artıyor. Çünkü yaş alan erkeklerde testosteronun DHT'ye dönüşmesi sonucu buna karşı hassasiyeti olanlar saçlarını kaybediyor. Ayrıca Dermatology and Therapy dergisinde 2019 yılında yapılan bir inceleme, B12 ve D vitaminleri, biotin, riboflavin ve demir eksikliklerinin saç büyümesini engellemekten sorumlu olabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Saç Dökülmesi Derneği'ne (AHLA) göre, erkeklerin yüzde 85'inin 50 yaşına kadar önemli ölçüde daha ince saçları oluyor ve yüzde 25'i 21 yaşından önce kelleşmeye başlıyor.

Bazı araştırmalar, beyaz erkeklerin diğer ırklara göre kel kalma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Analiz edilen 21 ülkenin tamamında, yetişkin erkek nüfusun en az dörtte biri belirgin şekilde saçsızdı veya tamamen kel olarak tespit edildi.

Verilerdeki yaş sınırının ne olduğu net değil. Ancak kellik oranının yüzde 42,8 olduğu Çekya'da nüfusun büyük çoğunluğu beyaz ve bu da saçlarını kaybetme ihtimalini artırıyor.

Uzmanlar, beslenme alışkanlığının da saç dökülmesinde önemli bir faktör olabileceğini belirtiyor. Çek mutfağı, ağır çorbalar ve güveçler, et yemekleri ve nişastaların yanı sıra bira açısından da zengin olarak tanınıyor. Bu gıdaların saç gelişimi için gerekli olan yüksek miktarda vitamin ve mineral içerme olasılığının önemli ölçüde düşük olduğu belirtiliyor.

İşte dünyanın en saçsız ülkeleri listesi ve ülkelerdeki kel erkeklerin oranı:

1. Çekya: Yüzde 42,8

2. İspanya: Yüzde 42,6

3. Almanya: Yüzde 41,2

4. Fransa: Yüzde 39,24

5. İngiltere: Yüzde 39,23

6. İtalya: Yüzde 39,2

7. Hollanda: Yüzde 39

8. ABD: Yüzde 37,9

9. Kanada: Yüzde 36,3

10. Belçika: Yüzde 36

11. İsviçre: Yüzde 33,8

12. Avustralya: Yüzde 32,8

13. İsveç: Yüzde 32,7

14. Yunanistan: Yüzde 32

15. Norveç: Yüzde31,8

16. Avusturya: Yüzde 31,75

17. Danimarka: Yüzde 31,03

18. Portekiz: Yüzde 31

19: İrlanda: Yüzde 30,2

20. Finlandiya: Yüzde 30

21. Yeni Zelanda: Yüzde 29